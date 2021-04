Parchim : Betrunkener Radler von der Polizei gestoppt

Polizei zieht Radfahrer aus dem Verkehr und veranlasst eine Blutentnahme.

Parchim | Er fiel der Streifenwagenbesatzung auf, weil er mit einer Flasche Bier in der Hand in die Pedale trat: In Parchim stoppte die Polizei einen betrunkenen Radler. Der Atemalkoholwert zeigte 1,80 Promille an. Die Beamten brachten den 51-Jährigen anschließend zur Blutentnahme und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Vorfall ereig...

