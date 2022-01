Bauen in Parchim : Bauwillige in Parchim hängen weiterhin in der Warteschleife

In Parchim gibt es rund 80 Interessierte an Wohnbauland. Der B-Plan für die Regimentsvorstadt steht seit zwei Jahren, doch noch immer gibt es keine Richtlinie, wie die Vermarktung der Parzellen geregelt wird.

Parchim | Nur noch wenige Tage bis zum ersten Spatenstich für den Schulneubau in der Regimentsvorstadt von Parchim. Weiterhin in der Warteschleife hängen viele Familien, die sich in der Kreisstadt den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollen. Aktuell sind rund 80 Interessierte auf einer Liste erfasst, bestätigt Bürgermeister Dirk Flörke (CDU). Das G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.