Hüpfburg in Mestlin der Renner bei den Lütten : Fröhliches ins Kinderglück gehüpft

Die Hüpfburg vom Golchener Hof geht in diesen Tagen auf Wanderschaft. Rund 20 Kindergärten werden besucht, gestern war Station in Mestlin in der dortigen Einrichtung „Storchennest“.

Mestlin | Da staunten die Lütten der Kindereinrichtung „Storchennest“ in Mestlin, als ein Transportauto auf ihren Spielplatz fuhr und die Insassen einen großen Sack abluden. Sie drückten ihre Nasen an den Fensterscheiben platt und beobachteten das Treiben draußen. Und dann lüftete sich das Geheimnis, denn zwischen den großen schattenspendenden Bäumen entstand i...

