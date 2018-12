Parchim : Nachts Autoscheibe eingeschlagen

Parchimer Weststadt: Vandalismus oder gezielter Angriff

von Simone Herbst

30. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Sie hatte noch geschlafen, als eine Freundin sie aus dem Bett klingelte, um ihr mitzuteilen, dass die Scheibe auf der Fahrerseite ihres Autos eingeschlagen worden sei. „Ich dachte erst, sie erlaubt sich einen Scherz. Wir machen sowas manchmal“, sagt die junge Frau, die lieber anonym bleiben möchte. Doch es war kein Scherz. Als sie auf den Parkplatz kommt, sieht sie das Fahrerfenster in Trümmern. „Ich habe dann nachgeschaut, ob etwas fehlt“, sagt sie. Das Radio war noch da, auch der volle Ölkanister, den sie auf dem Rücksitz deponiert hatte, der Feuerlöscher. Nur ein Stick aus der Konsole fehlt. Weil eine Plastikabdeckung direkt vor dem Pkw liegt, checken die Freundinnen den Motorraum. Hier wurden Teile ausgebaut. Sie ist aufgebracht, ärgert sich über den Schaden. Schon einmal sei ihr Auto nachts attackiert worden. „Damals hatten es Unbekannte mit Eiern beworfen und beschmiert“, erinnert sie sich. Die junge Frau ist in Parchim aufgewachsen, habe gern hier gelebt. Noch bis vor ein paar Jahren. „Heute fühle ich mich hier nicht mehr sicher“, sagt sie. „Darum ziehe ich weg, werde nach Grabow gehen.“ Ihre Freundin, die mit ihr in der morgendlichen Kälte ausharrt, bis die herbeigerufene Polizei eintrifft, hakt ein: „Wir gehen beide.“