Parchim : Zeuge hält Graffiti-Sprayer fest und ruft Polizei

Ein Passant hat am Montagabend in der Straße Auf dem Brook einen 15-jährigen Graffiti-Sprayer gestellt und die Polizei gerufen. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Parchim | Nach einer Graffiti-Schmiererei am Montagabend in Parchim hat ein Zeuge einen mutmaßlichen Tatverdächtigen zur Rede gestellt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 15-jährige Jugendliche steht nun im Verdacht, gemeinsam mit einer zweiten männlichen Person Graffiti-Schmierereien an einer Hausfassaden in der Straße Auf dem Brook angebr...

