Ende eines Events : An diesem Sonntag letzter Flohmarkt in Mestlin

Flohmarktbetreiber Thomas Frost macht seine Ankündigung wahr und zieht mit seinem 1A-Trödelmarkt weg aus der Gemeinde an B 392. Am Sonntag haben Schnäppchenjäger dort ihre letzte Chance

Mestlin | Es ist Sonnabendnachmittag und immer mehr Menschen strömen auf die Wiese mit dem riesigen Flohmarkt in Mestlin. Auf dem Parkplatz reiht sich Auto an Auto mit Kennzeichen aus der Region. Aber auch aus Berlin, Hamburg, Rostock, Schwerin und Güstrow sind die Schnäppchenjäger angereist. Doch der schon Kult gewordene 1A-Trödelmarkt von Thomas Frost hat an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.