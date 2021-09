Vorlesewettbewerb : Amélie Sophie Schmid aus Siggelkow liest beim Bundesfinale

Daumen drücken für eine Schülerin am Friedrich-Franz-Gymnasium: Bundesfinale im Vorlesewettbewerb mit Amélie Sophie Schmid wird Freitag im Livestream übertragen.

Siggelkow | Für Amélie Sophie Schmid war es schon am Donnerstag ein praller Tag: Fahrt nach Berlin, Bekanntmachen mit dem Betreuerteam, Generalprobe im Fernsehstudio für den großen Auftritt am Freitag: Die Gymnasiastin aus Siggelkow vertritt Mecklenburg-Vorpommern beim Bundesfinale im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels. Viele Menschen werden an diesem Ta...

