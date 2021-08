Nach den Corona-Fällen von Spornitz : Am Sonnabend darf in der Event Arena wieder gefeiert werden

Nachdem vier Besucher nach einem Disko-Besuch in Spornitz vergangene Woche positiv auf Corona getestet wurden, müssen sich nun auch Geimpfte und Genesene vor Zutritt testen lassen

Spornitz | Vier bisher bekannte Corona-Fälle gab es nach dem Besuch der Event Arena in Spornitz am 7. August. Alle Diskobesucher, die nicht genesen oder vollständig geimpft sind, mussten entsprechend einer Allgemeinverfügung des Landkreises Ludwigslust-Parchim in Quarantäne, diese dauert noch bis zum 22. August. Am Donnerstag, 19. August, müssen alle Gäste der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.