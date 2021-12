A24 bei Stolpe : Betrunkener Tankbetrüger nach der Tat gestellt

Die Polizei nahm Anzeigen wegen Betruges und mehrerer Verkehrsdelikte auf.

Stolpe | Kurz nach einem Tankbetrug auf der A24 bei Stolpe hat die Polizei am späten Donnerstagabend, 16. Dezember, einen Tatverdächtigen gestellt. Der Autofahrer soll zuvor an der Tankstelle auf dem Rastplatz Stolpe seinen Pkw sowie ein Metallfass mit Dieselkraftstoff befüllt und dann davongefahren sein, ohne die Rechnung in Höhe von knapp 200 Euro bezahlt zu...

