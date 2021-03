Suckow/Parchim : A24 wird nachts gesperrt

Betonplatten zwischen Suckow und Parchim werden ausgetauscht

Parchim | Autofahrer aufgepasst: Wer in den nächsten Wochen auf der A 24 von Berlin in Richtung Hamburg fährt, muss nachts eine Umleitung über Parchim in Kauf nehmen. Bereits in der Nacht zu Dienstag starten zwischen den Anschlussstellen Sukow und Parchim umfangreiche Bauarbeiten – auf den Fahrspuren in Richtung Hamburg. Bis Ende Juni sollen hier Betonplatte...

