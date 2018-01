Parchim : 62 Aussteller mit im Boot

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Beitien 1 von 1

von Christiane Großmann

erstellt am 11.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Am Sonnabend dieser Woche werden Cindy Rogmann, Jan-Lukas Böttcher sowie Natalie Reppin von der Jochmann GmbH in der Parchimer Stadthalle im Einsatz sein und – wie schon ein paar Wochen zuvor bei einer anderen Veranstaltung zur Berufsorientierung in Hagenow – eine Lanze fürs Handwerk brechen: Cindy Rogmann hat im Sommer vergangenen Jahres in dem Parchimer Fachbetrieb für Heizung, Sanitär, Klima und Elektro ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement aufgenommen. Die Abiturientin des Friedrich-Franz-Gymnasiums entschied sich ganz bewusst für einen Ausbildungsplatz in ihrer Heimatregion. Jan-Lukas Böttcher ist bereits auf die Zielgerade seines Ausbildungsweges eingebogen: Der angehender Anlagenmechaniker im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär absolviert sein drittes Lehrjahr. „Für das kommende Jahr wird unser Unternehmen erneut drei Ausbildungsplätze zum Anlagenmechaniker zur Verfügung stellen“, kündigt Natalie Reppin an. Die 21-jährige Projektassistentin hat bis 2016 ihr bürokaufmännisches Handwerk in dem Parchimer Innungsbetrieb gelernt und bekam zum Abschlusszeugnis auch den festen Arbeitsvertrag.

Am Sonnabend dieser Woche (13. Januar) gehört die Jochmann GmbH zu den insgesamt 62 teilnehmenden Firmen und Einrichtungen auf der Berufsorientierungsmesse in der Parchimer Stadthalle. Von 9 bis 12 Uhr haben künftige Schulabgänger die Gelegenheit, an einem Ort gleich mit mehreren Ansprechpartnern ins Gespräch zu kommen, sich über Berufsbilder in ganz unterschiedlichen Branchen zu informieren, Kontakte zu knüpfen oder gar einen Praktikumstermin zu vereinbaren. Organisiert wird diese Veranstaltung, die sich an ein Publikum vorrangig ab der 9. Klasse richtet, in bewährter Weise von der VR-Bank und der AOK. Genossenschaftsbank und Krankenkasse stellen die BO-Messe in Parchim das 22. Jahr in Folge auf die Beine.