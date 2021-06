Für Vielfalt im Wald : Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft geht nach Friedrichsruhe

Jörg Ebert und seine Familie arbeiten mit Liebe und für die Vielfalt in ihrem Wald. PEFC hat zusätzliche Kriterien beschlossen

Friedrichsruhe | Das 400. Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ging am Donnerstag an Jörg Ebert aus Friedrichsruhe. Er erhielt die Urkunde zusammen mit seiner Familie in einem seiner Waldstücke von Landwirtschaftsminister Till Backhaus. Das europaweit geltende PEFC-Zertifikat bescheinigt dem Besitzer die Einhaltung europaweit geltender ök...

