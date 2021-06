Kunstschau in Parchim : 20 Künstler zeigen mit ihren Werken das Licht am Ende des Tunnels

Nachdem die Kunstschau im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, gibt es 2021 wieder eine Sommergalerie in Parchim. Die Eröffnung in entspannter Atmosphäre auf einem Schulhof stieß auf reges Interesse.

Parchim | Wenn ich mir was wünschen dürfte: In diesen Song packte Julia Spiering im Herbst 2020 ihre ganze Sehnsucht nach einem normalen (Berufs)Alltag. Ihre Hoffnung scheint sich jetzt zu erfüllen, denn das Leben darf endlich wieder Fahrt aufnehmen oder wie es der Parchimer Galerist Eckhard Bergmann formuliert: „Ohne Kunst und Kultur wurde es still. Jetzt ist ...

