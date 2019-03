Parchim : 19. Biker-Sternfahrt startet am 11. Mai

von svz.de

29. März 2019, 07:11 Uhr

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim lädt interessierte Motorradfahrer wieder zur Sternfahrt. Sie steigt am 11. Mai. Startpunkt für die mittlerweile 19. Tour für Demokratie udn Toleranz durch den Landkreis ist auch in diesem Jahr das Lindencenter in Ludwigslust. Los geht es am 11. Mai um 9.30 Uhr. Die Route führt nach Neuhaus, das bereits im benachbarten Niedersachsen liegt. Anschließend geht es nach Boizenburg zum Unesco-Biosphärenreservat und über Wittenburg nach Grabow. Seit der Premiere im Jahr 2000 finden die Touren immer zum Auftakt der Bikersaison im Mai statt. Die Route ist immer eine andere. Alle Biker sind herzlich eingeladen, sich der Tour anzuschließen.