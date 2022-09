Die Wockerstraße ist wegen einer Baustelle gesperrt. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Baustelle in Parchim So gehen die Bauarbeiten in der Wockerstraße voran Von Carlotta Behnes | 15.09.2022, 17:26 Uhr

Durch das Brückenbau-Projekt in der Wockerstraße gibt es seit August eine Vollsperrung in Parchim. So ist der derzeitige Stand der Bauarbeiten. Ein Ende ist auch schon in Sicht.