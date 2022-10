Die letzte Thrüringer Bratwurst, die Martin Morcinek verkaufte. Foto: Katja Frick up-down up-down Kultimbiss in Friedrichsruhe Morcis Küche ist zu, Bratwurstverkauf an der B 321 geht weiter Von Katja Frick | 02.10.2022, 17:36 Uhr

Martin Morcinek musste sein Bistro mit Markt und Imbiss in Friedrichsruhe am Freitag für immer schließen. Doch Verpächter Ronald Banner alias Banny will den Verkauf der beliebten Thüringer Bratwurst aufrecht erhalten.