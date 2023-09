Schreck in den Morgenstunden für die Bewohner eines Einfamilienhauses. Gegen 8 Uhr am Donnerstag, 28. September, hatte sich eine Steckdose in einem Haus „Am alten Friedhof“ in Parchim entzündet. Der Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt.

Als die Kameraden der Feuerwehr Parchim vor Ort eintrafen, brannten etwa fünf Quadratmeter Holzvertäfelung im Wohnzimmer des Hauses. In dieser Vertäfelung war die Steckdose verbaut. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei derzeit auf mehrere tausend Euro. Bewohner der Wohnung wurden bei dem Brand nicht verletzt.