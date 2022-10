Im Heimatdorf von Hanna (l.) und Victoria gibt es viele Erwachsene, die Spenden für einen Spielplatz im Neubaugebiet Gösseldörp einwerben und garantiert auch tatkräftig beim Aufbau helfen. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Gemeinde Lewitzrand Erste Spielgeräte für das Gösseldörp in Matzlow sind bestellt Von Christiane Großmann | 18.10.2022, 13:25 Uhr

Am Lewitzrand gibt es zwei Elterninitiativen, die zusammen mit der Gemeinde den Bau von Spielplätzen in ihren Dörfern anschieben. Beim Herbstfeuer am 22. Oktober in Matzlow darf es wieder in der Spendenkasse klingeln.