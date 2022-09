Dieses Bild bot sich am Sonnabend in Dütschow: Der Umzug mit der Erntekrone vorweg und den Frauen in traditionell ländlichen Kleidern. Foto: Monika Maria Degner up-down up-down Erntefest 2022 Dütschow sorgt wieder für bunt geschmückten Ernteumzug Von Monika Maria Degner | 25.09.2022, 17:07 Uhr

Bevor am Sonnabend gefeiert werden konnte, packten am Freitagabend viele mit an. Die Erntekrone wurde traditionell in der Scheune von Rosi und Heino Schulz gebunden.