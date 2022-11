Party in der Event Arena Spornitz. Foto: Event Arena Spornitz up-down up-down Club in Spornitz Event Arena feiert sechs Monate nach dem 30. den 31. Geburtstag Von Katja Frick | 15.11.2022, 19:04 Uhr

Die Partysaison ist gut angelaufen in der einzigen großen Diskothek in der Region. Jetzt kann jeden Sonnabend gefeiert werden – der Eintrittspreis ist nach Corona sogar gesunken. Am 26. November steigt die Party zum 31. Geburtstag.