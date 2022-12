In Parchim und Umgebung wird am Wochenende Weihnachten mit Märkten, Festen und vielem mehr eingeläutet. Symbolfoto: Marco Dittmer up-down up-down Von Parchim bis Goldberg Das erwartet die Besucher am dritten Advent in der Region Von Carlotta Behnes | 08.12.2022, 16:08 Uhr

Auch am Wochenende vom dritten Advent stehen wieder einige Weihnachtsveranstaltungen an. Unsere Übersicht zeigt, welche Veranstaltungen am Wochenende in Parchim, Lübz, Goldberg und Plau am See angeboten werden.