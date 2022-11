Lübz mit Weihnachtsbaum und Lichtinstallation im vergangenen Jahr. Foto: D. Wilhelm up-down up-down Vorweihnachtszeit in der Region Adventsmärkte zwischen Ziegendorf und Dobbertin Von Katja Frick | 17.11.2022, 18:10 Uhr

Ein- bis mehrtägige Advents- und Weihnachtsmärkte gibt es auch in Lübz, in der Gemeinde Lewitzrand und in Plau am See.