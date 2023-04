Tilda (5) besucht den Stand ihrer Kita „Baumwichtel“. So heißt die Einrichtung am Pestalozziweg von Parchim seit dem 1. April. Selbst gezogene Kerzen, Seifen und liebevoll gestaltete Frühjahrsdeko kamen bei den Kunden prima an.

Foto: Christiane Groẞmann