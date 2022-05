Angelika Stiemer (3.v.r.) setzt sich für die Kinder in MV ein. Sie ist ihre Anwältin und Unterstützung für viele Eltern. Ulrike Semmann-Katz (2.v.r.) ist haupt- als auch ehrenamtlich mit großem Einsatz in der Integrationsarbeit und der Flüchtlingshilfe aktiv, Valeriy Bunimov ( l.) ist nicht der Mann, der seine Verdienste gern in der Öffentlichkeit herausgestellt sieht. Was für ihn zählt, ist seine Arbeit für die jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern und seine Mitmenschen.

FOTO: Volker Bohlmann