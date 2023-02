Mirko Schulz präsentiert eine Strippshow in Dobbertin. Foto: Gerrit Bender up-down up-down Erste Frauentagsparty in den „Zwei Linden“ Frivoles zum Frauentag 2023 in Dobbertin Von Michael-Günther Bölsche | 09.02.2023, 10:31 Uhr

Sabrina Rockenbuch vom Hotel und Restaurant „Zwei Linden“ in Dobbertin lädt am Vorabend des diesjährigen Frauentages zu einer ganz besonderen Party ein. Am 7. März ab 20 Uhr wird im Saal eine Stripshow geboten.