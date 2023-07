Hier wird mit der Wärmebildkamera nachgeschaut, ob noch Glutnester vorhanden sind. Foto: Michael-Günther Bölsche up-down up-down Brände in der Region Lübz und Plau Zwei Garagen voller Müll bei Werder in Brand gesteckt Von Michael-Günther Bölsche | 18.07.2023, 18:30 Uhr

Bei großer Trockenheit kam es am Dienstag in der Region Lübz und Plau am See zu Bränden. In einem Fall ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.