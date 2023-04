Bürgermeister Wolfgang Mohr (l.) und Manfred Karger fordern Radwege von und nach Ziegendorf. Foto: Alexander Block up-down up-down Bürgerinitiative gegründet Ziegendorfer starten mit Radtour und Fest-Offensive zum Radwegebau Von Alexander Block | 21.04.2023, 12:36 Uhr

In Ziegendorf hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, um den Radwegeausbau in der Gemeinde zu forcieren. Um die Einwohner einzubeziehen, gibt es am 29. April eine Radtour mit anschließendem Dorffest. Das ist alles geplant.