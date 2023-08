Guten Morgen Wünsch dir was Eine Kolumne von Alexander Block | 12.08.2023, 05:00 Uhr Der Schauer der Perseiden. Foto: NWM-TV up-down up-down

Wenn Sie sich etwas wünschen, was bislang nicht in Erfüllung gegangen ist, dann werfen Sie an diesem Wochenende mal einen Blick in den Nachthimmel. Denn die Chancen stehen gut, dass sie eine Sternschnuppe sehen. Dann haben sie einen Wunsch frei.