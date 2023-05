Der Moltkeplatz ist einer der Knotenpunkte in Parchim. Falschparken kann hier teuer werden, wie Herbert Wolf erleben musste. Foto: Alexander Block up-down up-down Falschparker am Moltkeplatz Wollte nur einen Brief einwerfen: Parchimer zahlt 50 Euro Strafe Von Alexander Block | 03.05.2023, 17:03 Uhr | Update vor 23 Min.

Für Herbert Wolf wurde ein Brief richtig teuer. Neben dem Porto musste er nämlich 50 Euro Bußgeld zahlen, weil er mit seinem Auto direkt vor dem Briefkasten am Moltkeplatz hielt. Was Autofahrer beim Parken beachten müssen, damit ihnen das nicht passiert.