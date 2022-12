Wobau Geschäfstführer Martin Eberwein ist zuversichtlich, dass die Wohnungen Mitte kommenden Jahres fertig sind. Foto: Alexander Block up-down up-down Dammer Weg Parchim Wobau Parchim feiert Richtfest für Mehrfamilienhäuser Von Alexander Block | 16.12.2022, 14:19 Uhr

In Parchim baut die Wobau zwei neue Mehrfamilienhäuser. Am Freitag wurde Richtfest gefeiert. Es wird vorerst der letzte Neubau der Wobau in Parchim sein.