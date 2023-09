Guten Morgen Hilfe, wo ist die nächste offene Tankstelle? Eine Kolumne von Katja Frick | 21.09.2023, 05:00 Uhr Die Shell-Tankstelle in Lübz war die Rettung. Foto: Katja Frick up-down up-down

Nach 22 Uhr den Auto-Tank für die Weiterfahrt füllen zu können, ist zwischen, Goldberg, Plau am See und Parchim gar nicht so einfach.