Wildgänse bei Neuhof am Dienstagnachmittag. Foto: Katja Frick Guten Morgen Winter is coming Eine Kolumne von Katja Frick | 16.11.2022, 05:00 Uhr

Die Wildgänse ziehen in Massen in Richtung Süden und auch die letzten Kraniche haben sich auf den Weg gemacht. In den nächsten Tagen wird es kalt. Doch diesen Tagen muss nicht nur mit Sorge entgegengeblickt werden.