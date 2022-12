Bach Corona heiraten wieder mehr Paare, die Zahl der Scheidungen geht zurück. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Nach Corona Wieder mehr Hochzeiten in Parchim, Lübz, Goldberg und Plau Von Alexander Block | 16.12.2022, 13:58 Uhr

Die Anzahl der Hochzeiten in der Region steigt nach 2020 und 2021 wieder an. Besonders in Goldberg haben sich die Zahlen verdoppelt. Aber auch in den anderen Städten trauen sich wieder mehr Paare.