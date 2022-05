Der Leiter des Polizeireviers in Parchim: Mathias Elert. FOTO: Katja Frick Polizei in LUP Wieder 1600 Euro durch falschen Sohn per WhatsApp-Masche weg Von Katja Frick | 19.05.2022, 10:53 Uhr

Innerhalb weniger Wochen gibt es in Parchim erneut ein Opfer der Betrugsmasche mit dem Messenger-Dienst. Seit Jahresbeginn 75 Fälle in Ludwigslust-Parchim, elf allein in der Kreisstadt.