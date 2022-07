„Die Duellantinnen“ sind Annalisa Stephan (r.) und Marlene Eiberger. FOTO: Björn Pauli up-down up-down Junges Staatstheater Parchim Wie geht es weiter nach den Theaterferien? Von Katja Frick | 17.07.2022, 12:09 Uhr

Das Theater Parchim geht in die Sommerpause. Am 3. September geht es weiter mit „Dogs“. Die neue Spielzeit wird ganz im Zeichen des Umzugs in die Kulturmühle im Frühjahr stehen.