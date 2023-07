Foto: Katja Frick Nach abgewendeter Wassersperrung Wie geht es in Parchim weiter für die Mieter der Walter-Hase-Straße? Von Katja Frick | 06.07.2023, 18:43 Uhr

Die Ende letzter Woche angedrohte Wassersperrung war nicht die erste für die Mieter des Plattenbaus in der Parchimer Weststadt. Die Frage ist, ob sie in Zukunft etwas gegen die ausbleibenden Zahlungen des Vermieters an die SWP tun können.