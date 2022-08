Die Parchimer Kunstschau geht zu Ende. Bei der Finissage können die Werke von 20 Künstlern bei einer Auktion ersteigert werden. Diese beginnt an diesem Sonnabend, 6. August, um 11 Uhr in der Turnhalle Mönchhof. Die Erlöse gehen in diesem Jahr an ein Familienfest vom Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz in Parchim.

