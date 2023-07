Freuen sich auf eine gute Weinlese: Thomas Göhler und sein fleißiger Helfer Enkel Marc. Foto: Alexander Block up-down up-down Winzer in Parchim Weinreben hängen bei Thomas Göhler schon voller Trauben Von Alexander Block | 14.07.2023, 15:20 Uhr

Was für manche Menschen schon zu viel an Sonnenschein in diesen Wochen ist, ist für Thomas Göhler ein Genuss. Denn die Rebstöcke des Parchimer Hobbywinzers gedeihen prächtig in seinem Garten und versprechen einen guten Jahrgang. Doch ein Problem gibt es.