Auf der Weihnachtsstraße in Plau am See standen unter anderem Glühweinbuden oder Bratwurststände. Foto: Carlotta Behnes up-down up-down Plau am See Die Steinstraße verwandelte sich in eine Weihnachtsstraße Von Carlotta Behnes | 10.12.2022, 18:36 Uhr

Zur Weihnachtsstraße in Plau am See kamen nicht nur Einheimische. Das bunte Programm mit zahlreichen Auftritten zog auch Lisa Peters aus Münster an.