Stadion am See Weihnachtssingen des SC Parchim zieht Massen an Von Alexander Block | 17.12.2022, 14:19 Uhr

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Besinnlichkeit und des Zusammenkommens. Das zeigte sich nun auch wieder beim Weihnachtssingen des SC Parchim im Stadion am See, wo die Parchimer am Freitagabend schnell in Weihnachtstimmung kamen.