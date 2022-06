Webhelp baut ehemaliges Symatech-Gebäude im Parchimer Juri-Gargarin-Ring um: Dr. Robert Moll, Robin van Acker und Dirk Flörke (v. l.). FOTO: Katja Frick up-down up-down Wirtschaft im Norden Webhelp baut Standort in Parchim aus Von Katja Frick | 30.06.2022, 16:03 Uhr

Global agierendes Unternehmen mit 1300 exklusiven Kunden weltweit und 100.000 Mitarbeitern will sich in der Kreisstadt vergrößern. Standort in der Weststadt ist zu klein, weitere Mitarbeiter sollen dazu kommen. Parchim liegt günstig.