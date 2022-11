Im Krimi „Tod am Wockersee“ landet mehr als eine Leiche auf dem Grund des Parchimer Stadtsees. Foto: Katja Frick up-down up-down Parchim liest Warum Carolyn Srugies aus Hamburg einen Parchim-Krimi schrieb Von Katja Frick | 09.11.2022, 18:18 Uhr

Seit dem 5. November läuft das Parchimer Lesefest 2022. Am 10. November liest die Autorin von „Tod am Wockersee“ aus ihrem erst im Frühjahr erschienenen Kriminalroman in der Stadthalle. Die SVZ traf sie vorher im Interview.