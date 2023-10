Freude über neue Warnwesten für die Erstklässler der Grundschule West in Parchim. Am Donnerstag überreichten Innungsobermeister Christoph Maaß, sein Stellvertreter Ronald Pribbernow und der Geschäftsführer der Tischlerinnung MV, Maik Schmidt (hinten), rund 60 Warnwesten an die stellvertretende Schulleiterin Anja Füssel (v.l.).

Foto: Lisa Bach