Guten Morgen Ich habe mein Seepferdchen bestanden Eine Kolumne von Lisa Bach | 30.09.2023, 05:00 Uhr Mein Seepferdchen-Abzeichen vom Wacken Open Air 2023 Foto: Lisa Bach up-down up-down

Das Wetter kurz vor dem Wacken Open Air brachte die Veranstalter in diesem Jahr in Schwierigkeiten. Die Flächen waren stellenweise nicht nutzbar, zahlreiche Festivaljünger steckten im Matsch fest. SVZ-Redakteurin Lisa Bach hatte Glück und hat jetzt ein besonders Andenken an das Festival.