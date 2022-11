Silke Zepelin informiert im LEB Bildungszentrum in Parchim über Gewalthandlungen in der Pflege. Symbolfoto: Patrick Pleul up-down up-down Netzwerk Demenz Parchim Silke Zepelin hält einen Vortrag über Gewalt in der Pflege Von Carlotta Behnes | 16.11.2022, 11:19 Uhr

Gewaltkonflikte kommen auch in der Pflege vor. Vor allem für Menschen mit Demenz ist es schwierig, sich davor zu schützen. Silke Zepelin wird dieses sensible Thema in einem Vortrag in Parchim aufgreifen.