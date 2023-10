Das Wiedersehen wird die reinste Freude: Die Familienband „Sandercover“ aus Parchim gibt ihr traditionelles „ROCKtober“-Konzert. Am Sonnabend, 21. Oktober, heißt es im Luisenspeicher am Parchimer Bahnhof: Ausgelassen tanzen sowie Musik aus unterschiedlichen Genres und Zeiten hören. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Als Hexen verkleidete kleine Geister in Ziegendorf willkommen

Bereits am Freitag, 20. Oktober, wird der Sportplatz in Ziegendorf zum Schauplatz einer Funkelnacht. Dort sind Freitag ab 17 Uhr kleine Geister - gern als Hexen verkleidet - willkommen. Für Geisterfutter und Gespenstergetränke ist gesorgt. Es gibt ein Lagerfeuer und eine Lichtershow. Gegen 18 Uhr startet ein Laternen- und Fackelumzug durchs Dorf.

Zu dieser Uhrzeit werden am Freitag auch anderswo Laternen und Fackeln angezündet: In Siggelkow lädt der Feuerwehrnachwuchs zum Fackelumzug ein. Treff ist am Gemeindezentrum. In Suckow startet der Rundgang mit Lampions am Dörpkraug. Veranstalter ist die Feuerwehr.

Herzfeld erstrahlt am Wochenende ebenfalls im Laternenlicht. Der hiesige Sportverein lädt am Sonnabend, 21. Oktober, zum Oktoberfeuer auf dem Anger ein. Der Laternenumzug beginnt gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung in Neu Herzfeld. Prämiert wird die schönste selbst gebastelte Laterne.

Kirche kunterbunt: Dorfrallye am Freitag in Herzfeld

Unter dem Motto „Kirche Kunterbunt“ lädt die Kirchengemeinde am Freitag, 20. Oktober, zu einer Dorfrallye rund um die Schöpfungsgeschichte durch Herzfeld ein. Sie startet um 16 Uhr am Pfarrhaus. Willkommen sind Kinder zusammen mit ihren Eltern, Großeltern, Paten oder anderen Begleitern.

Die Rallye führt auf verschiedene Gehöfte, wo Stationen aufgebaut sind. Für Kinder und Erwachsene heißt es in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gemeinsam Erforschen, Raten und Ausprobieren. Zum Abschluss wartet im Pfarrhaus ein warmes Essen auf alle Teilnehmer. Für eine bessere Planung wird darum gebeten, sich unter 0173/3601937 oder im Pfarrhaus anzumelden.

Mit „Selbstgemachtem“ zum Brennerfest in den Dobbertiner Klosterpark

Der Kultur- und Heimatverein Dobbertin veranstaltet am Sonnabend, 21. Oktober, sein zweites Brennerfest im Klosterpark. Der Clou an der Sache: Die Besucher können dafür ihre selbst gebrannten Schnäpse zur Verkostung mitbringen. Das gemütliche Beisammensein im Klosterpark an Feuerschalen mit Bratwurst und Glühwein beginnt um 17 Uhr und dauert bis gegen 22 Uhr.

In Parchim sind wieder die Pütter Mütter in Aktion, und das zum 30. Mal. Sie veranstalten am Sonnabend, 21. Oktober, ihren Herbstflohmarkt „Alles rund ums Kind“. Von 10 bis 15 Uhr können Eltern und Großeltern in der Stadthalle in Ruhe stöbern und nach Kinderbekleidung für die kalte, nasse und eisige Jahreszeit Ausschau halten. Auch Spielzeug sowie Zubehör von der Babywippe bis zur Sportkarre ist im Angebot.

Herbstflohmarkt in Lübz zwischen Ziegenmarkt und Mühlenstraße

Entdecken, Feilschen, Kaufen. All das ist am Sonntag, 22. Oktober, in Lübz möglich. Zwischen 10 und 15 Uhr wird an zahlreichen Ständen zwischen dem Ziegenmarkt und der Mühlenstraße Verschiedenes geboten. Kleidung, Spielsachen, Deko und Selbstgemachtes suchen neue Besitzer. Organisiert wird der Herbstflohmarkt von Citymanagerin Sarah Westphal, Andrea Zuelke vom Flohmarkt-Laden und Künstlerin Diana Weber.

Das beliebte Kürbisfest auf dem großen Freigelände im Agroneum lockt am Sonntag, 22. Oktober, ab 10 Uhr mit Aktionen, Kulinarischem und Programm rund um den farbenprächtigen und imposanten Kürbis nach Alt Schwerin. Gesucht und prämiert wird wieder der größte und schwerste Kürbis aus den Gärten der Besucher. Ab 25 Kilogramm Kampfgewicht winkt freier Eintritt für den Besitzer und die Aussicht auf den Titel „Kürbis-Riese 2023“.

