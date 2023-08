Von Plau am See bis Parchim Punkkonzert, Läusealarm, Jazz zum Picknick, Geschäftseröffnung, Erntefeste: Das ist los am Wochenende Von Christiane Großmann | 31.08.2023, 12:42 Uhr Beim Erntefestumzug 2022 rollten 32 Fahrzeuge durch Groß Godems. Und auch die Jüngsten waren mit ihrem Fuhrpark dabei. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down

Am 2. und 3. September 2023 gibt es jede Menge zu erleben zwischen Plau am See und Parchim. Einige Tipps für den Wochenendausflug.