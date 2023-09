Plau bringt am Sonnabend, 30. September, Einwohner und Gäste der Seestadt beim 2. Plauer Regionalmarkt an einen Tisch: Von 10 bis 16 Uhr wird auf dem Marktplatz die Vielfalt der heimischen Ernte erlebbar. Zu haben ist vom Honig bis zum erntefrischen Gemüse alles, was das Herz begehrt. Mehr als 20 Sorten erntefrischer Kartoffeln können ebenso wie unzählige Fisch-, Fleisch- und andere Spezialitäten nicht nur für zu Hause gekauft, sondern direkt vor Ort verköstigt werden. Dazu gibt es um 11, 13 und 15 Uhr Live-Musik und Unterhaltung mit dem Titanic Orchester.

Parallel verwandelt sich das Plauer Rathaus ebenfalls von 10 bis 16 Uhr in einen Gesundheitsmarkt mit vielen Informationsangeboten. Angekündigt ist außerdem eine Autogrammstunde mit André Thieme, Derbysieger und Europameister im Springreiten sowie Plauer Bürger. Ausreichend kostenfreie Parkplätze stehen für alle Besucher auf dem städtischen Parkplatz in der Quetziner Straße zur Verfügung, heißt es von der Stadt.

Die goldene Jahreszeit beginnt: Jetzt wird der Oktober gefeiert

Nach dem Regionalmarkt in der Plauer Innenstadt wird im Ortsteil Quetzin nahtlos weiter gefeiert. Die Gaststätte „Zum Richtberg“ lädt am 30. September erstmals zum Oktoberfest ein. Das findet ab 17 Uhr an der Badestelle statt. Gebucht sind das Elde-Blasorchester und die „Coverpiraten“.

„Wir rufen dazu auf, in bayerischen Trachten zu kommen, denn wir möchten das schönste Dirndl küren“, kündigt Veranstalterin Babette Steube an. Karten gibt es im Vorverkauf in der Gaststätte, aber natürlich könne jeder auch einfach am 30. September vorbeikommen.

Parchim: Etwa 160 Spielleute aus MV treffen sich in der Kreisstadt von LUP

Parchims Spielmannszug feiert sein 100-jähriges Bestehen mit vielen Gästen: sechs befreundete Züge aus MV sowie ein Spielmannszug aus Brandenburg geben sich am Sonnabend, 30. September, ein Stelldichein in der Kreisstadt von LUP. Von 10.30 bis gegen 11.30 Uhr finden jeweils an den Stadthausterrassen, beim Parchim Center und am Haus der Jugend Platzkonzerte statt. Um 14.30 Uhr beginnt ein Sternmarsch. Er mündet auf dem Schuhmarkt, wo um 15.30 Uhr etwa 160 Spielleute gemeinsam zu erleben sind.

Mit Laternen und Fackeln durch die Dörfer

Kaum sind die letzten Erntefeste gefeiert, werden in den Dörfern schon die Laternen und Fackeln startklar gemacht: In Stolpe findet am Freitag, 29. September, ein Umzug statt. Treff ist um 18.30 Uhr an der Bushaltestelle. Danach ist gemütliches Beisammensein am Feuer. Fackeln können zum Preis von zwei Euro vor Ort gekauft werden.

In Ziegendorf wird am Montag, 2. Oktober, ein Oktoberfeuer entzündet. Der Umzug beginnt gegen 18 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr. Für Fassbier, Bratwurst, Kinderspaß, und Musik beim anschließenden gemütlichen Beisammensein ist gesorgt.

Club am Südring Parchim lädt zum Familienflohmarkt ein

Einen Familienflohmarkt gab es im Parchimer Mehrgenerationenhaus noch nie: Am Sonnabend, 30. September, kann im Jugend-und Familienzentrum „Club am Südring“ von 10 bis 16 Uhr gestöbert und gefeilscht werden. Für das leibliche Wohl der Standbetreiber und Schnäppchenjäger ist gesorgt.

Jan Micheel vom Feierdepartment Irish Pub lädt zur Bluesnacht ein

Im Irish Pub in Parchim beginnt das Warm Up für die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen des Feierdepartments auf dem Fischerdamm. Am Montag, 2. Oktober, lädt Kneiper Jan Micheel zur Bluesnacht mit Michael van Merwyk and the Jookbox Zoo ein. Die „Musicianeers“ Micha Maass am Schlagzeug und Bassist Tobias Fleischer bilden mit dem „Songster“ MvM zusammen den Jookbox Zoo - ein groovendes Akustik-Trio, das sich jenseits aller Genregrenzen bewegt und den gemeinsamen Spaß an der Musik in jede Umgebung bringt. Einlass ist Montag ab 19 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr.

Am 2. Oktober im Irish Pub Parchim: Michael van Merwyk and the Jookbox Zoo Foto: Uwe Arens Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Tag der offenen Tür beim Technischen Hilfswerk in Parchim

Die bekannte „Sendung mit der Maus“ veranstaltet jährlich am 3. Oktober ihren Aktionstag „Türen auf mit der Maus“. Daran beteiligt sich 2023 auch das Technische Hilfswerk - kurz THW - in Parchim. Die Ehrenamtler laden Kinder und Erwachsene von 11 bis 16 Uhr auf das Gelände des Ortsverbandes in der Ziegendorfer Chaussee 89 ein. Da es vor Ort keine Parkplätze gibt, bitten sie darum, auf dem großen Parkplatz des Einkaufszentrums im Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Ring direkt in der Nähe zu parken.

Als Planungshilfe freut sich das THW zudem um eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse maus-parchim@online.de mit Angabe der Personenzahl. Weitere Informationen gibt es unter www.ov-parchim.thw.de .

Partysause mit Alpakas auf der Ranch Ruhner Berge

Eine Partysause mit Alpakas und den „Basthorst Cowboys“ aus Crivitz steigt am Tag der Einheit, 3. Oktober, auf der Alpaka Ranch Ruhner Berge. Das von der Zirkusfamilie Köllner liebevoll gepflegte Ausflugsziel befindet sich in Suckow, Schmiedestraße 4. Von 11 bis 18 Uhr gibt es Leckeres vom Grill, Bier vom Fass und Live-Musik. Der Eintritt kostet sechs Euro.