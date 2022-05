Die Feuerwehren Lübz, Passow, Gallin-Kuppentin und Siggelkow erhalten neue Rettungsboote entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung. FOTO: Michael-Günther Bölsche Für Feuerwehren in und um Lübz Neue Rettungsboote stärken die Einsatzfähigkeit Von Michael-Günther Bölsche | 26.05.2022, 11:23 Uhr

Am Gerätehaus der Feuerwehr Lübz wurden jetzt vier Rettungsboote an vier Feuerwehren im Amt Eldenburg Lübz übergeben. Damit verbessert sich die Einsatzfähigkeit auf der Elde-Müritz-Wasserstraße und auf Seen.