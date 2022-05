FOTO: Christiane Groẞmann Herrentag in Parchim Veit Neblung unterhält Ausflügler als singender Bäckermeister Von Christiane Großmann | 26.05.2022, 14:08 Uhr

Zum Feiertag engagierten die Betreiber vom Café am Brunnen in Parchim mal wieder einen guten Bekannten aus Thüringen als Musiker. Das Lokal an der Elde zählt am Herrentag zu den beliebten Ausflugszielen der Region.